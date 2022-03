Mário Machado não foi à Ucrânia para se juntar ao Batalhão Azov. "Pegar em armas só para se defender"

“No requerimento que apresentámos ao tribunal falamos em, ‘se necessário, irá combater’. E essa expressão causou de facto uma grande polémica. As pessoas concluíram que o Mário Machado tinha sido autorizado pela juíza a ir combater para a Ucrânia. Ora, nós, com o ‘se necessário’, quisemos apenas equacionar que, se ele se visse eventualmente envolvido num cenário de guerra e, se necessário, poder defender-se. Porque aquilo, infelizmente, não é uma sociedade pacífica como nós aqui que sabemos que não nos vai suceder nada na próxima meia-hora. Na Ucrânia, neste momento, pode suceder muita coisa. E portanto, poderia colocar-se o cenário em que ele tivesse de pegar em armas para se defender”.

Uma juíza do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa autorizou Mário Machado a ir para a Ucrânia , sem ter de cumprir as apresentações quinzenais a que está obrigado, no âmbito de um processo por incitamento ao ódio racial, dando razão ao seu argumento de que ia em “ação humanitária”.

O neonazi Mário Machado já foi condenado no passado a mais de 10 anos de prisão, por diversos crimes, incluindo ofensas à integridade física, discriminação racial, ameaça e coação e difamação. Em novembro, foi de novo detido por posse de arma proibida, tendo ficado sujeito ao dever de apresentação de 15 em 15 dias às autoridades. Isto porque o tribunal entendeu haver perigo de continuação de atividade criminosa e de perturbação da ordem e tranquilidade públicas.

Decisão da juíza é legal, mas “completamente incompreensível"

O advogado penalista Paulo Saragoça da Matta não percebe, por isso, que a juíza de instrução tenha admitido suspender a medida de coação, embora considere a decisão completamente legal.

“É completamente incompreensível, a Justiça dizer que é precisa a medida de coação ‘A’, porque teme que a pessoa se ausente do território nacional e que fuja à Justiça, e depois no dia a seguir dizer-lhe: ‘olhe, muito bem meu amigo, você pode ir fazer trabalho humanitário durante 15 dias, um mês, seis meses, mas depois quando voltar tem de estar sujeito a medidas de coação’. Isto é completamente disparatado. Disparatado com todas as letras. Não tem nada que salve esta decisão.”