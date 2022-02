Seca vai ser novo normal. “É trágico como desperdiçamos água” em Portugal

É no entanto necessário continuar a combater o desperdício. Foi feito um investimento de 500 milhões de euros na renovação dos sistemas de abastecimento para dar mais qualidade à água, mas também para reduzir as fugas.

“Emergência foi o que aconteceu no terramoto de Lisboa. Não são as secas. O que nós agora temos é de viver com a normalidade possível neste contexto”, sublinha.

“Estamos habituados a secas de dez em dez anos. A nova normalidade vai ser termos secas de três em três, de dois em dois, ou até anualmente. Portanto, não faz nenhum sentido continuarmos a dar as mesmas respostas, quando mudaram as perguntas”, afirma Joaquim Poças Martins, no programa “Em Nome da Lei” da Renascença .

Distanciando-se da visão otimista sobre o comportamento dos portugueses em relação ao consumo de água, o ambientalista Joanaz de Melo concorda com Poças Martins quanto ao problema do desperdício.

Poças Martins refere que “ainda há desperdício no abastecimento público em média de 30%, dos quais metade serão perdas reais e o restante perdas de faturação. Mas há municípios onde as perdas chegam aos 80%, das quais 50% é água fisicamente perdida”.

O presidente da CAP critica a Comissão Permanente da Seca, criada pelo Governo, que acusa de se limitar a fazer relatórios, sem apresentar medidas. Reclama ações concretas, em função da gravidade da seca.

“O país está com seca severa aqui, sim senhora, então os agricultores desta região, os autarcas, os habitantes desta região, têm de entrar neste esquema. Isso tem de ser feito e não é feito. E a tal comissão de medidas e mitigação contra a seca limita-se a preencher formulários para obtenção de dados. Ou seja, é um conjunto de informações. Falta-nos a outra parte. Faz o diagnóstico, mas depois não propõe medidas. E agora andamos de joelhos a pedir ajuda ao Ministério da Agricultura”.

Soluções para a falta de água

Além dos apoios aos agricultores, o presidente da CAP diz que é preciso criar transvases que levem a água de onde ela existe para onde é necessária.

Defende também soluções como a dessalinização da água do mar e o tratamento das águas residuais. Opções há muito tomadas por outros países e que só agora começam a ser equacionadas em Portugal.

O vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, José Pimenta Machado, garante que o Algarve terá em funcionamento em 2025 a primeira central de dessalinização do Continente. Uma obra com custo estimado de 45 milhões de euros e com financiamento garantido pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“O concurso já foi lançado, vamos agora pela primeira vez instalar uma grande central de dessalinização. Nunca antes tinha sido feito”, sublinha Pimenta Machado. E estamos também a apostar numa coisa que é muito relevante que são as águas das Etars. Vamos usar essas águas tratadas, com ligeira afinação, para usos não potáveis, por exemplo para o regadio. Ainda ontem tive uma reunião na Câmara de Lisboa e com a Tejo Atlântico, para que essa água residual seja usada, quer para regar os jardins do Parque das Nações. São 1.200 metros cúbicos de água”.