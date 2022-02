Costa absoluto, mas sob a espada de Bruxelas

Refira-se que o desembolso dos 16,6 mil milhões de euros que Portugal poderá receber até 2026, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, será feito em duas tranches anuais. Mas estará dependente de outras tantas avaliações de Bruxelas quanto ao cumprimento das reformas estruturais.

A constitucionalista lembra que o novo Governo está obrigado a fazer as 37 reformas estruturais que constam do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), sem as quais Portugal não poderá receber os dinheiros da “bazuca europeia”.

"Governo está aqui ensanduichado entre poderes"



O constitucionalista da Universidade Católica adverte que “maioria absoluta não é sinónimo de poder absoluto” porque há vários elementos de moderação.

“O Estado português, por um lado, está descentralizado internamente. Temos as regiões autónomas, temos as autarquias, cada uma com as suas competências. Por outro lado, faz parte da União Europeia e, portanto, o Governo português está aqui ensanduichado entre poderes acima e poderes abaixo, que por várias vias controlam aqui o exercício do poder por parte do Governo.”

Um dos poderes moderadores da maioria absoluta de partido único será o Presidente da República.

O constitucionalista Jorge Reis Novais adverte que, embora com os poderes constitucionais intactos, na prática Marcelo Rebelo de Sousa vê os seus poderes diminuídos, com o resultado obtido pelo PS nas legislativas. E dá o exemplo do poder de veto do Presidente da República sobre os diplomas do Governo. Num cenário de maioria absoluta, a oposição de Marcelo Rebelo de Sousa será facilmente ultrapassável.

O constitucionalista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e antigo assessor de Jorge Sampaio explica que, “até aqui, o Presidente da República opôs-se muitas vezes a diplomas do Governo. E esse veto, essa oposição, como tem um carácter definitivo, obrigava o Governo a ceder. No caso de uma maioria absoluta, não é assim. Porque quando o Presidente veta um diploma do Governo, este pode apresentar a iniciativa daquele decreto na Assembleia da República, como proposta de lei, e com a maioria que tem ‘obriga’ o Presidente da República a promulgar”.