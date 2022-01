Menezes Leitão está de acordo. Mas adverte que deixar para o período entre as 18h00 e as 19h00 o voto dos eleitores em isolamento "pode ser pouco praticável e representar até um risco para os que apenas tiveram contactos de risco porque para numa hora poderem votar 400 mil pessoas, isso levará necessariamente a grandes filas, em que vão estar misturados os que testaram positivo e os que apenas estão sob vigilância”.

Miguel Guimarães lembra que” várias instituições, nomeadamente a Ordem dos Médicos e a dos Advogados, usam o voto eletrónico, o que resolveria o problema das pessoas que estão em confinamento”. Não tendo a questão sido acautelada pela classe política, “a melhor alternativa seria que essas pessoas pudessem votar depois de todos os outros, no final do dia 30”, sugere.

Menezes Leitão argumenta que, “sendo essa a diferença de votos que separa o PS do PSD, segundo as sondagens, então se os eleitores infetados não poderem deslocar-se até às urnas de voto, corremos o risco de o resultado eleitoral não ser fiável”.

O voto dos 400 mil eleitores que no dia 30 podem estar em isolamento obrigatório, por causa da Covid-19, pode fazer a diferença na luta pelo poder entre os dois maiores partidos, defende o bastonário da Ordem dos Advogados, no programa Em Nome da Lei , da Renascença .

Em declarações ao programa Em Nome da Lei, tanto Menezes Leitão, como o constitucionalista Jorge Pereira da Silva e o professor da Faculdade de Direito de Lisboa, Miguel Prata Roque, entendem que a questão do direito ao voto dos infetados, sujeitos a isolamento, não merece qualquer dúvida jurídica, porque se trata de um direito constitucionalmente garantido.

O próprio bastonário da Ordem dos Médicos reconhece esse direito e admite “não ser expectável que haja um aumento exponencial dos infetados”, por causa das eleições legislativas antecipadas marcadas para o próximo dia 30”.

Nenhum dos três juristas ouvidos pelo Em Nome da Lei entende, por isso, que o Governo tenha pedido sobre a matéria um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República.

Jorge Pereira da Silva, constitucionalista da Universidade Católica, diz que “teria sido mais importante que tivesse sido pedida uma posição à Direção-Geral da Saúde porque a questão não é se as pessoas podem ir votar, porque isso está decidido constitucionalmente, mas antes como é que as pessoas podem votar em segurança”.

Defendendo que a questão é sobretudo logística e não jurídica, o constitucionalista Jorge Silva Pereira da Silva entende que “o Governo devia clarificar a situação através de uma resolução do Conselho de Ministros”. De qualquer forma, mesmo que não haja essa clarificação,” se nada for feito, “as pessoas podem ir votar e se forem intercetadas na rua não vão cometer crime de desobediência porque estão no exercício de um direito fundamental”.