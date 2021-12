Criminalizar a violência obstétrica? "É preciso humanizar mais os hospitais"

Também Carla Santos, do movimento “EuVivo”, defende que a violência obstétrica nos hospitais portugueses consiste “sobretudo no desrespeito pela vontade da mulher”.

“Vejamos o que acontece nos casos de partos de baixo risco. Aquilo que acontece em todos os hospitais em Portugal neste momento, sejam públicos ou privados, é que uma grávida dá entrada no serviço e dizem-lhe logo que é obrigatório canalizar a veia, é obrigatório um toque vaginal da admissão, é obrigatório fazer CTG.”

Mas impedir as grávidas de serem acompanhadas no parto por um familiar é só um exemplo da violência obstétrica que, segundo Mia Negrão, é praticada em Portugal.

A advogada Mia Negrão acusa a Direção-Geral de Saúde (DGS) de “praticar violência obstétrica, ao impedir as grávidas de levarem acompanhante para os hospitais no início da pandemia”.

Um inquérito, feito em 2015 pela Associação Portuguesa pelos Direitos das Mulheres na Gravidez e no Parto, revela que 40% das mais de três mil mulheres entrevistadas denunciaram atos passíveis de serem considerados violência obstétrica. Uma consulta posterior, feita pela mesma entidade, revela que 30% das mulheres consideram ter sido vítima de desrespeito, abuso ou discriminação.

O Conselho da Europa classifica-a como uma forma de violência de género e a Organização Mundial da Saúde (OMS) já há muito que a considera uma violação dos direitos humanos. A violência obstétrica é o tema em debate no programa Em Nome da Lei, da Renascença .

Em concreto, quanto ao consentimento da mulher, lembra que Portugal ratificou a Convenção de Oviedo, em 1999, sendo que o consentimento informado só passou a fazer parte do processo clínico alguns anos mais tarde. Mas hoje em dia nenhum ato médico é feito sem que o doente tenha assinado um consentimento informado”.

Álvaro Cohen argumenta, no entanto, que “muitas vezes não se consegue antecipar o que vai correr mal. E a intervenção num parto é sempre algo de dramático e em que a rapidez pode fazer a diferença” entre a vida ou a morte do bebé. Com uma tal urgência, “não há tempo para explicar à grávida todos os procedimentos que é preciso seguir”.

“Estamos a cair no extremismo”

A Ordem dos Médicos desvaloriza o problema da violência obstétrica e nega ter recebido qualquer queixa sobre o que considera serem más práticas médicas, nomeadamente, sobre a episiotomia de rotina, que consiste numa incisão na região do períneo para ampliar o canal de parto e que pode deixar várias sequelas à mulher.

Carla Santos, do movimento “Eu Vivo”, explica o facto de a Ordem alegar não ter queixas sobre violência obstétrica “por razões de semântica”. Defende que “como a Ordem dos Médicos recusa a existência do fenómeno, as queixas não são registadas como tal. E só por essa razão diz que não tem queixas”.