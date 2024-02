Medina: Marcelo obrigado a refletir, se eleições não trouxerem estabilidade

Sucedeu ao Ronaldo das Finanças mas não ficou na sombra de Mário Centeno. Com o Governo em gestão e a meses de entregar a pasta, Fernando Medina já garantiu que ficará conhecido como o ministro das “contas certas”: ultrapassou o excedente orçamental do antecessor, desceu a dívida pública para menos de 100% do Produto Interno Bruto (a maior descida em 50 anos de democracia) e deixa Portugal como o segundo país do euro que mais cresce.



Em entrevista à Renascença, explica como conseguiu estes resultados e a que custos.

Ao longo de quase uma hora, é ainda confrontado com os protestos dos trabalhadores nas ruas e os aumentos salariais. Garante que este ano todos recuperam poder de compra, no público e no privado, mas sublinha que o dinheiro nem sempre é a solução, e dá como exemplo a saúde. Para a agricultura, onde acabam de ser anunciados mais de 400 milhões em apoios, não responde se há margem para mais.

Fernando Medina deixa ainda vários avisos para quem vier a seguir: a dívida não vai continuar a descer a este ritmo, mas em 2024 deverá chegar até 96% com “relativa facilidade”; há um antes e um depois de 2027, é preciso preparar o fim do PRR, com ou sem o chamado fundo Medina para financiar o investimento; a privatização da TAP, que regressou “à estaca zero” com a queda do governo, não deverá depender da decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa.

O Ministro das Finanças, que está a colaborar na elaboração do programa económico do PS, faz ainda as contas às promessas eleitorais, como os 100 milhões que o estado perde com o fim das portagens nas antigas Scut, e avisa que o dinheiro não chega para tudo ao mesmo tempo, na política é preciso escolher.

No entanto, nem sempre o problema está em editar o programa económico. Medina diz que no caso do PSD falta-lhe credibilidade.

Ainda pela política, o governante critica a decisão do Presidente da República, de dissolver o parlamento, e defende que está obrigado a refletir se o resultado eleitoral não garantir uma estabilidade. Considera ainda que o Chefe de Estado terá de ser coerente agora com a Madeira e esclarecer rapidamente as suas intenções.

Nesta entrevista, ao programa Dúvidas Públicas, Fernando Medina olha ainda para o futuro. Afasta o regresso de António Costa à liderança do PS ou de um novo governo, mas também não se compromete com uma futura candidatura.

