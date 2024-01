“Os anglo-saxónicos, sempre que há uma suspeição, a primeira coisa que fazem é afastarem-se da função” para não beliscar as instituições, afirma o presidente do Observatório de Economia e Gestão de Fraude (OBEGEF), António João Maia, e, entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença.



Num comentário ao caso das buscas na Madeira, António João Maia considera inevitável que a condição de arguido do presidente cessante do governo regional, Miguel Albuquerque, acabe por afetar a instituição.

“Os anglo-saxónicos, sempre que há uma suspeição, a primeira coisa que fazem é afastarem-se da função porque não querem afetar a instituição. Este é um princípio que me parece importante e necessário. Em Portugal também temos exemplos destes, mas alguns suspeitos têm preferido o argumento da presunção da inocência. Ele é válido e deve ser respeitado, a questão é que, por via desta persistência nas funções, podemos ter o efeito de beliscar as instituições.”

No programa Dúvidas Públicas desta semana, o presidente do Observatório de Economia e Gestão de Fraude defende um compromisso de regime entre partidos, com requisitos éticos e códigos de conduta, que determinem em que circunstâncias devem os governantes e dirigentes afastarem-se dos cargos.

Fraude significativa e em altos cargos ameaça democracia



“Faria sentido numa espécie de um compromisso de regime relativamente a um conjunto de princípios quase fundamentais a ser respeitados relativamente aos requisitos éticos, aos deveres de conduta. Essa é uma componente a melhorar e os relatórios do GRECO vêm dar essa nota, a necessidade de se tornar mais efetivo esse tipo de medidas de conduta.”

A fraude significativa e em altos cargos ameaça instituições e democracia, alerta o presidente do Observatório de Economia e Gestão de Fraude.

António João Maia, que também é professor de Ética, sublinha que à medida que aumenta o fenómeno da fraude e da corrupção, mais significativas são as consequências, e dá como exemplo a abstenção.

A perceção dos portugueses é que Portugal “é um país de corruptos”, um problema que a justiça não controla e vai piorar, adverte.



