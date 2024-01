Portugal "tem beneficiado bastante" por ter companhia aérea de bandeira

Nesta entrevista ao novo programa Dúvidas Públicas , o presidente do Turismo de Portugal admite também que ainda há baixos salários no setor, apesar dos resultados históricos registados no último ano, acima dos 25 mil milhões.

“Tem beneficiado bastante do facto de termos uma companhia aérea que começou a colocar-se de forma estratégica neste tipo de mercados, o que para o turismo foi verdadeiramente essencial. A TAP tem tido aqui um papel importantíssimo e, enquanto a TAP tiver no nome Portugal, há uma dimensão estratégica que não pode deixar de ter e de prosseguir”, afirma.

Portugal “tem beneficiado bastante” por ter uma companhia aérea de bandeira, defende o presidente do Turismo de Portugal , Carlos Abade, numa altura em que a queda do governo adiou o processo de privatização da TAP.

Carlos Abade diz que os aumentos no turismo têm ficado acima da média e que há margem para mais subidas.

“A média dos salários no turismo, em determinadas atividades económicas, é inferior à média nacional, mas constatamos agora que as empresas estão a fazer um esforço no sentido de incrementar esse aumento. Está a aumentar mais do que a média nacional no sentido da convergência”, salienta.

“É claro que nós não estamos satisfeitos. Há espaço para as empresas crescerem e para continuarmos a crescer na retribuição dos trabalhadores”, defende Carlos Abade.

