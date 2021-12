Manual do Natal no CCB

- Já lhe apetece vestir a camisola vermelha com motivos natalícios, aquela que lhe ofereceram para celebrar esta quadra? Pode aproveitar e levá-la até ao Centro Cultural de Belém para um concerto de Natal. No fim de semana de 18 e 19 de dezembro, o Grande Auditório recebe a fadista Cuca Roseta que está a ouvir e a Orquestra Metropolitana para um espetáculo todo dedicado ao Natal.

- É uma oportunidade para ver o trabalho de um dos coreógrafos contemporâneos mais destacados da atualidade. Nascido na Grécia, Dimitris Papaioannou formou-se em pintura, em Belas Artes e um dos seus trabalhos mais vistos em todo o mundo foi a abertura dos jogos olímpicos de Atenas em 2004.

Num jogo de luzes e sombras, no espetáculo intitulado “Transverse Orientation” vemos em palco os corpos dos bailarinos através dos quais é contada uma história que explora a destruição de mitos gregos. Este trabalho de Dimitris pode ser visto dias 10 e 11 de dezembro no Grande Auditório do CCB.

- “As Guerras de Alecrim de Manjerona”, de António José da Silva, conhecido como o Judeu e de António Teixeira, é uma ópera cómica do reportório barroco português, que chega agora ao Centro Cultural de Belém numa versão concerto. Sobe ao palco dia 10 às 19h00, no pequeno auditório, e no sábado dia 11 às 17h00.

