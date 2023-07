SOL. Em Lisboa há uma clínica que oferece consultas a todas as crianças

No Serviço Odontopediátrico de Lisboa, as consultas são grátis para todas as crianças e jovens até aos 18 anos que vivem ou estudam em Lisboa. O projeto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa foi lançado em agosto de 2019 e, em menos de quatro anos, já ofereceu mais de 100 mil consultas, contando com mais de 16 mil utentes.

Na reportagem desta semana do Dar Voz às Causas da Renascença ficámos a conhecer Santiago, uma criança que tinha medo do dentista até conhecer o SOL, e Francisco, um jovem adolescente que aprendeu novos hábitos de saúde oral que o ajudaram a melhorar o desempenho no Conservatório Nacional.

Em entrevista à Sónia Santos, o diretor clínico, André Brandão de Almeida, explica que o objetivo da unidade de medicina dentária é garantir o cuidado de todas as crianças que vivam em Lisboa, mas que a capacidade atual apenas lhes garante resposta 25 a 26 mil.

O caminho para o futuro deste projeto vencedor? A possível contratação de mais médicos dentistas e uma eventual mudança de instalações.