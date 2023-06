Aldeia de Santa Isabel. Onde jovens excluídos encontram uma profissão para a vida

Para onde vão os jovens com múltiplas retenções na escola e à beira do abandono escolar? Que foram afastaram ou desistiram da escola tradicional ou que esta desistiu deles? No Centro de Formação Profissional da Aldeia de Santa Isabel, em Sintra, alunos com este perfil têm a oportunidade de concluir ciclos de estudo que ficaram para trás, ao mesmo tempo que aprendem uma profissão para a vida.

Em reportagem, o podcast Dar Voz às Causas da Renascença conheceu Givanisia e Carolina, duas jovens que tiveram más experiências no ensino regular e que estão a aproveitar ao máximo a aldeia para seguir os seus sonhos e até voar mais alto.

Givanisia está no curso de Estética e sonha ter a sua própria clínica. Carolina está no último ano do curso de Carpintaria mas não quer ficar aqui: segue-se um curso técnico de educação que abre caminho para uma licenciatura em Psicologia.

Em conversa com Sónia Santos na Renascença, o diretor do centro, Jorge Gomes, salientou o quão diferente é a aldeia, que se foca na profissão para lecionar os conteúdos - em vez do inverso. Aqui, as disciplinas de Português e Matemática são adaptadas para estimular os alunos e o modelo de aprendizagem é a oficina.