Apartamentos de Autonomização. Um ensaio para a vida de jovens em transição

Os 16 apartamentos da iniciativa Apartamentos de Autonomização da Santa Casa da Misericórdia dá casa a 50 jovens jovens sinalizados ou residentes em instituições, ajudando-os a prepararem-se para a vida adulta. Ao todo, a estrutura já ajudou mais de 200.

Em reportagem, o Dar Voz às Causas falou com Pedro, que viveu quase três anos numa casa em Alvalade e faz agora vida com o namorado, e com Douglas, que vive num apartamento em São Domingos de Benfica com o irmão mais novo e dois colegas de casa.

À conversa com Sónia Santos na Renascença, o diretor da Unidade de Apoio à Autonomização da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, António Santinha, explicou quais os maiores desafios do projeto e como os jovens se ajudam na última fase de entrada para a vida adulta.