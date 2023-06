Bicicletas com Asas. “Se tens a bicicleta a ganhar pó, nós damos-lhe asas”

Nasceu em 2020, numa pequena oficina no coração de Marvila, mas já está ajudar a voar quem dela tira proveito. O projeto Bicicletas com Asas, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, já entregou 13 bicicletas a jovens sem possibilidades de adquirir uma.

Em reportagem, a Renascença conheceu as histórias de Alghassimou Bah e Sellou Jallow, dois imigrantes que chegaram a Portugal sem conhecer nada do país e para quem a bicicleta foi uma ajuda contra o isolamento e um meio de transporte para os estudos e trabalho.

No final da gravação da reportagem, os jovens ficaram a saber que as bicicletas passaram a ser oficialmente deles, depois de terminado o tempo de contrato na cicloficina.

Júlio Santos, que trabalha no centro de promoção social da PRODAC, foi quem deu a autorização. É um dos obreiros do projeto e, acima da paixão pelo ciclismo, é atento à solidariedade. Em conversa com Teresa Oliveira, o responsável explicou de que maneira as bicicletas se tornaram transformadoras nas vidas destes jovens.