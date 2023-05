A que causas queremos dar voz? Todas as que ajudam jovens a encontrar um rumo

São nove projetos e iniciativas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que dão oportunidades, alternativas e melhoram a vida dos jovens e de quem tem dificuldades.

Em nove episódios vamos conhecer quem salta para a vida adulta, ultrapassa obstáculos, quebra barreiras da linguagem ou do contexto em que cresceu e ganhou um rumo graças à ajuda de associações, com reportagens sobre quem é ajudado a partir da próxima terça-feira, e entrevistas a quem ajuda todas as quintas-feiras.

Entre pequenos projetos e grandes instituições, o resultado são ações que fazem a grande diferença na vida dos nossos jovens - desde um emprego ou uma casa até a uma simples bicicleta.