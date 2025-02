​Inteligência Artificial: como está a correr esta revolução?

Tudo está a avançar em todo o mundo de modo tão rápido que os próprios especialistas em inteligência artificial reconhecem que dificilmente conseguem acompanhar todos os desenvolvimentos de forma constante. Mas o que tem surgido verdadeiramente de novo ? O que representa o aparecimento do projeto DeepSeek? Como é que o cérebro humano inspira a inteligência artificial? E como é que esta pode viver com a inteligência humana?

O ensaio “A Inteligência Artificial Generativa”, editado agora pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, é o mais recente livro de Arlindo Oliveira, Professor do Instituto Superior Técnico, Presidente do INESC – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, que preside ainda ao Comité de Acompanhamento Especializado que aconselha a execução da Agenda nacional de Inteligência Artificial. Para debater este tema no “Da Capa à Contracapa”, participa ainda Helena Moniz, Professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e diretora do Comité de Ética do Centro de Inteligência Artificial Responsável, consórcio que reúne alguns dos principais investigadores e empresas portuguesas ligadas à IA.

O “Da Capa à Contracapa” é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A moderação está a cargo de José Pedro Frazão.