​Como melhorar a qualidade do ar?

A poluição do ar continua a ser uma significativa causa de mortes prematuras. A Agência Europeia de Ambiente estima 2110 mortes prematuras associadas às partículas finas no ano de 2021. Mas se excluirmos esse ano ainda marcado pela pandemia, encontramos estimativas com o dobro ou triplo destes números. Grandes cidades ou zonas industriais sofrem os efeitos da degradação da qualidade do ar e da concentração de partículas, também potenciadas pela ocorrência de grandes incêndios. O que temos de mudar na legislação e nas políticas ambientais? Que papel está reservado aos cidadãos neste combate? E como pode a tecnologia mitigar este problema?

São questões para o debate no “Da Capa à Contracapa” esta semana com Francisco Ferreira, engenheiro do ambiente e autor do agora lançado “ A qualidade do ar em Portugal” e com Nuno Lacasta, antigo presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. Ouça na rádio, na Edição da Noite da Renascença, depois das 23h00, ou na versão alargada em podcast na sua plataforma de podcast preferida.