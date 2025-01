​Escola: como aprender e avaliar melhor?

Aprender, avaliar, ensinar, raciocinar e experimentar são alguns dos verbos que dominam o programa “Da Capa à Contracapa” esta semana em torno do livro “Aprender” da autoria do antigo ministro da Educação Nuno Crato e editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Os capítulos desta conversa percorrem os universos da avaliação, da estruturação de currículos, das estratégias de aprendizagem baseadas no conhecimento e nos desenvolvimentos da ciência. Para esta conversa com Nuno Crato convidámos Isabel Flores, diretora executiva do IPPS-ISCTE e especialista em Educação.