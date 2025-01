​O que está a mudar na indústria do espetáculo?

A inflação também deixou a sua marca nos custos de produção dos festivais, desde os cachets dos artistas ao preço da energia consumida. Grandes artistas mundiais têm apostado em digressões menos extensas e mais localizadas, cortando intermediários e controlando cadeias de produção. Hoje as grandes estrelas não são apenas os músicos, mas também os humoristas e apresentadores de podcast, num contexto digital onde a inteligência artificial pode levar a perdas bilionárias para os trabalhadores e criadores e receitas a subir em flecha para as empresas. O espetáculo deve continuar. Mas como?

Vale a pena ouvir o que têm a dizer os convidados deste primeiro episódio do ano do programa “Da Capa à Contracapa”: Vasco Sacramento, agente artístico e organizador de espetáculos; E o músico Nuno Gonçalves, fundador dos The Gift.