O que pensam os portugueses sobre a imigração?

Um barómetro com a perspetiva dos portugueses sobre a imigração, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, é o tema em destaque no programa Da Capa à Contracapa desta semana.

Como têm evoluído as atitudes dos portugueses face à imigração? Que relação existe entre essas atitudes e o posicionamento partidário dos portugueses? A insatisfação com as diferentes dimensões da sociedade portuguesa está ligada a atitudes negativas em relação aos imigrantes?

Algumas destas perguntas são respondidas no estudo agora divulgado e também comentado no Da Capa à Contracapa por Pedro Góis, diretor científico do Observatório das Migrações, e António Brito Guterres, especialista em Estudos Urbanos e gestor de projetos comunitários e territoriais.