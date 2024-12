​Para onde caminha a maior democracia e o mais populoso país do mundo?

Com 1450 milhões de pessoas, a India é o país com maior população do mundo e uma das 5 maiores economias do planeta. Numa altura em que a China e os EUA polarizam o poder mundial, que estratégia global tem este gigante do Sul da Ásia? Para onde caminha a maior democracia do mundo, num país que conjuga as desigualdades e as discriminações com um poder económico e tecnológico de ressonância global? E como deve a Europa olhar para a Índia? Oiça a conversa de José Pedro Frazão com Carlos Gaspar, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais e Constantino Xavier, investigador do Centre for Social and Economic Progress (CSEP) em Nova Delhi.