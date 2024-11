- Conhece os principais sinais visuais da portugalidade?

São muitos e variados os emblemas ligados à imagem de Portugal. Da Bandeira ao Zé Povinho, passando pelas Quinas ou pela Constituição, atravessam gerações e dão corpo gráfico à identidade do nosso país.

Sabe como foram sendo escolhidas as cores da Bandeira? É possível compatibilizar a modernidade com a manutenção dos principais emblemas? Qual o papel do desporto na preservação de alguma simbologia da portugalidade?

Para responder a estas questões , o heraldista Miguel Metelo de Seixas vem ao "Da Capa à Contracapa" debater o livro " Emblemas de Portugal", agora editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos... Uma conversa com o historiador António Araújo, diretor de publicações da FFMS.