​Estamos preparados para grandes cheias e inundações?

As recentes inundações em Espanha colocaram a capacidade de resposta e prevenção de fenómenos extremos na agenda dos decisores ibéricos. A aproximação do inverno e a ocorrência mais de fenómenos extremos de precipitação obriga a refletir sobre o nosso planeamento de emergência e ordenamento do território. Mas é mesmo possível prever precipitações intensas e repentinas? De que forma podemos preparar o território para estes cenários? O que Portugal pode aprender com a tragédia espanhola? Descubra nesta conversa.