​A América escolheu Trump. E agora?

Donald Trump regressa à Casa Branca com poder reforçado em termos eleitorais e com maioria republicana no Senado em Washington. Por que razão os norte-americanos escolheram Trump em vez de Kamala Harris? O que pode mudar no quadro político americano e o que esperar da administração Trump? E o que esperar da relação da América com o mundo nos próximos anos?

Para debater este tema, recebemos Mafalda Pratas, cientista política, doutorada pela Universidade de Harvard e Raquel Vaz-Pinto, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais e professora da Universidade Nova de Lisboa.