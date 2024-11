Como pode a Europa ser mais competitiva?

No início de um novo ciclo institucional, marcado pela nova configuração do Parlamento Europeu desde Julho e uma nova Comissão Europeia no Outono, a Europa política e económica está a refletir sobre a melhor forma de garantir a competitividade num mundo em competição com outros atores globais como os Estados Unidos e a China.

O debate beneficia dos relatórios publicados em 2024 pelos antigos primeiros-ministros italianos Enrico Letta ( autor de "Much More Than a Market", apresentado em Abril) e Mario Draghi (que assina "The future of European competitiveness", lançado em Setembro)

São estes os caminhos mais acertados para uma Europa mais competitiva? Como alcançar os objetivos propostos e qual o papel das diferentes instituições e poderes na reindustrialização da União? E Portugal, como deve abordar este desafio? Os convidados são Hugo Sobral e Armindo Monteiro.