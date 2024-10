O futuro da alimentação está no laboratório?

Com o aumento da população mundial e a necessidade de travar emissões de gases com efeito de estufa ligados à produção animal, a produção de alimentos em laboratório tem sido descrita como uma das opções viáveis nas sociedades de grande consumo. As autoridades alimentares de países como os EUA, Reino Unido ou França começam a aprovar estas produções, adivinhando a consolidação de uma nova tendência no setor.

Que riscos comporta a comida de laboratório? Como pode mudar a forma de nos alimentarmos? Como se liga ao debate das desigualdades e da erradicação da fome?

Na véspera de mais um Dia Mundial da Alimentação, o tema vem ao Da Capa à Contracapa.