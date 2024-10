Como criar e manter uma marca portuguesa de referência?

São marcas associadas a Portugal, umas com mais sucesso, outras atravessando mais tormentas para chegarem ao ponto em que se confundem, de alguma forma, com a identidade e a cultura portuguesas. Para muitas, foi preciso reinventar a imagem, renovar formas de produção e até alterar a propriedade. Como se tornaram referências na economia e no mundo das marcas associadas a Portugal? Como lidaram com a concorrência, sobretudo externa, e com a digitalização? De que é feita afinal a já célebre “Marca Portugal”?



Este é o mote para a conversa com a jornalista Margarida Vaqueiro Lopes, autora do retrato “Marcas que fazem Portugal” editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e Carlos Coelho, especialista em Criação e Gestão de Marcas, fundador da Ivity Brand Corp.