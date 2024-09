Como travar as dependências digitais?

O uso excessivo de videojogos é considerado como uma doença pela Organização Mundial de Saúde. Mas esta é apenas uma dimensão de uma realidade mais alargada que passa também pelas redes sociais, pelos influenciadores digitais e pela dependência em relação a dispositivos eletrónicos na infância e na adolescência. Para agravar os riscos, o ambiente digital onde surgem estas dependências movimenta milhões de euros e está omnipresente na sociedade contemporânea.



É possível prevenir melhor as dependências digitais? Podemos falar numa epidemia global com impactos severos na saúde física e mental? Qual o papel das famílias e do Estado na contenção e tratamento destes casos?

Para debater este tema, o Da Capa à Contracapa junta o autor do retrato “Dependência digital”, Pedro Prostes da Fonseca, e o psicólogo clínico João Nuno Faria, especialista em comportamento online e em perturbações associadas à utilização da Internet.