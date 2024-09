​Psicadélicos: bons ou maus para a saúde?

Depois de uma explosão do tema em meados do século XX, as substâncias psicadélicas voltaram a merecer atenção global neste século, por via de investigações médicas e científicas sobre os seus benefícios em tratamentos clínicos.

Em Portugal, por exemplo, uma dessas substâncias , a ketamina, já é administrada em terapias levadas a cabo em hospitais e clinicas privadas sobretudo no tratamento da depressão.

No entanto, persistem reservas a diversos usos dos psicadélicos, nomeadamente no plano recreativo. Recentemente a morte de uma estrela de Hollywood voltou a trazer os psicadélicos para a primeira linha da atualidade. Os defensores dos psicadélicos chamam frequentemente a atenção para a falta de informação sobre estas substâncias e queixam-se de preconceitos persistentes.

Este é o tema do programa desta semana, realizado a partir do livro «Psicadélicos Em Português», de Pedro Teixeira, Professor e investigador na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, onde coordena um grupo de investigação que estuda comportamentos de saúde e os seus determinantes. Ao autor junta-se nesta conversa o psiquiatra João Costa Ribeiro, que liderou a implementação de terapia assistida por ketamina no Hospital Beatriz Ângelo e é co-fundador de uma clínica que faz terapia assistida por psicadélicos.