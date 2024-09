​Cibersegurança: um problema em Portugal?

Os indivíduos e as pequenas e médias empresas foram as vítimas mais frequentes de ciberataques em Portugal no ano passado. No entanto quem mais sofreu os impactos destes ataques foram organismos da administração pública. São dados do último



Relatório do Observatório de Cibersegurança do Centro Nacional de Cibersegurança, que mostram como a ameaça é transversal e obriga à prevenção e resposta de todos - do simples cidadão às grandes empresas passando pela máquina do Estado.

Os grandes sistemas de informação em Portugal estão preparados para as ameaças do presente e do futuro? Estar mais seguro no plano digital depende apenas de mais investimento? E será que os cidadãos portugueses estão a fazer a sua parte?

A Cibersegurança em Portugal é o tema do Da Capa à Contracapa desta semana com base no livro com o mesmo título que acaba de ser publicado pela FFMS, da autoria de Pedro Veiga, Professor catedrático aposentado do Departamento de Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Para debater este tema, o autor junta- se a José Alegria, antigo coordenador de Cibersegurança do grupo Altice e actual consultor nesta área.