Para onde caminham os cuidados informais em Portugal?

A família é a unidade social que responde na maioria dos casos em que é necessário cuidar de alguém. E são ainda as mulheres que carregam esta responsabilidade. 70% dos cuidados informais em Portugal são prestados diariamente por mulheres com mais de 50 anos, representando 9% da população portuguesa. Mas as pressões exercidas pela demografia, pela economia e pelas recomposições sociais inerentes a essas mudanças implicam uma reflexão sobre a política de cuidados.





Entre a família, o Estado e o mercado, quem vai cuidar de nós no presente e no futuro? Como diminuir a desigualdade de género e apoiar os cuidadores informais ?

Precisamos urgentemente de uma política pública para este domínio?





Os convidados do programa desta semana são Ana Paula Gil , professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e autora do livro “Quem cuidará de mim?” agora publicado pela FFMS, em conversa com Maria dos Anjos Catapirra, Cofundadora e vice-presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais.