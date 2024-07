Vêm aí tempos difíceis para a Europa?

A evolução da corrida eleitoral norte-americana tem colocado ainda mais em sobressalto as lideranças europeias. A eventualidade de um regresso de Trump à Casa Branca levanta um conjunto de desafios à Europa, desde logo no plano da segurança e defesa.

O Velho Continente, afetado por uma guerra há dois anos e meio e a tentar regularizar a inflação e as taxas de juro, procura também novos caminhos para a competitividade interna e global. Será a Europa, de Orban a Sanchez passando por Macron, Meloni e Schulz, capaz de garantir unidade e fazer as reformas necessárias a um novo tempo? Com os extremos sentados nos Parlamentos e à porta do poder em vários países centrais da UE, há um desafio democrático para a Europa?

São nossos convidados o economista José Tavares, especialista em economia política e macroeconomia e autor do ensaio “A Europa não é um país estrangeiro” e Marta Mucznik, especialista em assuntos europeus do International Crisis Group.