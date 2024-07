De 26 de julho a 11 de agosto, Paris recebe os Jogos Olímpicos, anunciados como os primeiros da história com paridade de participação entre atletas masculinos e femininos.

Pela primeira vez, Portugal apresenta uma missão olímpica com uma maioria de atletas femininas.



As audiências das grandes competições desportivas femininas estão a subir em todo o mundo, mas subsistem grandes desigualdades nas remunerações, no acesso ao desporto, há também a prevalência da violência e do abuso sobre raparigas e mulheres desportistas.

Nesta edição do Da Capa à Contracapa queremos saber como podemos potenciar o desporto no feminino.

As convidadas são Susana Feitor, a atleta portuguesa com mais participações em Jogos Olímpicos e atual presidente do conselho de administração da Fundação do Desporto, e Victoria Kaminskaya, nadadora portuguesa nascida na Rússia, que competiu nos Jogos Olímpicos de 2016.