​Como viver até ao fim com menos sofrimento?

O número é conhecido há alguns anos. Apenas 30% dos portugueses têm acesso aos cuidados paliativos de que necessitam. Para lá das percentagens, a jornalista Sofia Teixeira foi ouvir as vozes de doentes, familiares e cuidadores, para um retrato sobre uma realidade que implica lidar de frente com a morte e entender o que é melhor para a vida de quem sofre.



"A Morrer ou a Viver? Histórias de Cuidados Paliativos" é o título do novo livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos que vem a debate ao "Da Capa à Contracapa" numa conversa que conta ainda com Beatriz Patrício, co-fundadora das associações Oficina da Compaixão e Casa do Cuidar.