Como responder à escassez de água em Portugal?

Embora Portugal registe um escoamento anual médio per capita superior a alguns dos mais relevantes países do centro e sul da Europa, as assimetrias na precipitação ao longo do ano colocam o nosso país no mapa da escassez hídrica. Ao agravamento previsto nos cenários climáticos, juntam-se desafios como os das perdas de água que variam entre 30 a 50% nas áreas urbanas e agrícolas, respetivamente. Neste quadro é necessário mudar comportamentos sociais ? Que mudanças são prementes na arquitectura legal e institucional do sector para melhorar a gestão deste recurso vital ? É preciso financiar os sistemas de outra forma ?

A propósito do livro “Água em Portugal” de Rodrigo Proença de Oliveira, o programa “Da Capa à Contracapa “ junta o autor da obra, professor do Instituto Superior Técnico, e os especialistas em recursos hídricos Maria da Conceição Cunha ( Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra) e Jorge Froes ( especialista em Planeamento Hidráulico e Hidroagrícola, diretor do Projeto Tejo) num debate gravado ao vivo na Feira do Livro de Lisboa.