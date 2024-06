Como passou Portugal da Revolução à Democracia?

O golpe militar de 25 de Abril de 1974 abriu um processo de democratização com impacto global. Mas nem sempre as revoluções dão lugar a regimes democráticos liberais como o que vigora em Portugal. Em diversos países, os processos revolucionários falham, redundam em contrarrevoluções ou dão lugar a ditaduras centradas em forças e personalidades autoritárias. Que fatores presidiram à transformação da Revolução em Democracia em Portugal? Que papel desempenharam os militares, os partidos, as elites ou as classes trabalhadoras? Como comparar o processo português com os de outros países?

O livro “ Revolução, Contrarrevolução e Democracia: Portugal (1974-1975) em Perspectiva Comparada” procura responder a algumas destas interrogações. Numa edição do Da Capa à Contracapa gravada ao vivo na Feira do Livro de Lisboa, na Praça da Fundação, oiça agora o debate com o investigador Tiago Fernandes, co-autor da obra com João Cancela, com os historiadores Luísa Tiago Oliveira e Diogo Ramada Curto.