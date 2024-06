​Como é possível viver até mais tarde e com saúde?

A Organização Mundial de Saúde recomenda a realização de 150 minutos semanais de atividades físicas de intensidade moderada a vigorosa a todos as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. No entanto, em Portugal, apenas 30% dos idosos cumprem estes parâmetros da OMS.



A prática de exercício físico é descrita como essencial para um envelhecimento saudável. Quais as principais barreiras para a atividade física nas pessoas idosas? Que terapias antienvelhecimento são recomendadas?

O tema é abordado no livro “Atividade Física na Pessoa Idosa” de Fátima Baptista, professora da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, incluído na nova coleção “Atividade Física e Bem-Estar” lançada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Na próxima edição do “Da Capa à Contracapa”, a autora do livro junta-se a Pedro Teixeira, coordenador da coleção e professor na mesma Universidade.