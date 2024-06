O sono comanda a vida?

Um estudo da Sociedade Portuguesa de Pneumologia realizado em 2023 indica que a maioria dos inquiridos sente que raramente dorme bem e apresenta sonolência diurna excessiva. Estima-se também que 28% da população adulta sofra de insónias. Fatores como stress, ansiedade, o uso excessivo de tecnologia e os horários de trabalho podem contribuir para hábitos de sono pouco saudáveis. Que estratégias existem para melhorar este quadro? O tema vai a debate neste “Da Capa à Contracapa” com Sofia Gomes, psiquiatra no Hospital Magalhães Lemos no Porto e autora de “O Sono dos Portugueses”; E Luísa Lopes, neurocientista e coordenadora de um grupo de investigação no Instituto de Medicina Molecular e professora convidada na Faculdade de Medicina de Lisboa.