​O que não mudou com o 25 de Abril?

A revolução de Abril de 1974 trouxe inúmeros progressos sociais a Portugal. No entanto, algumas caraterísticas da sociedade portuguesa não mudaram de um regime para o outro. O jornalista João Pedro Henriques assina "Revolução Inacabada" onde investiga o que mudou em realidades como o elitismo na política e o machismo na justiça.



No programa desta semana, o autor debate este tema com a historiadora Irene Flunser Pimentel, investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa.