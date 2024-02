​Como (ainda) se vive sem saber ler e escrever em Portugal?

Quase 300 mil portugueses com 10 ou mais anos não sabiam ler nem escrever em 2021, data de realização dos últimos Censos. A taxa de analfabetismo tem vindo a descer de década para década, mantendo-se mais elevada no Alentejo e mais baixa na Grande Lisboa. Atrás das percentagens, estão rostos e nomes que Catarina Gomes quis conhecer na aldeia de Casteleiro, no distrito da Guarda, onde 4 em cada dez pessoas não sabiam ler ou escrever uma frase completa até 2011. Como se vive nesta realidade? Como funciona a aprendizagem fora da escola? É possível erradicar o analfabetismo? São motes para a conversa com a autora do retrato “Um dedo borrado de tinta – Histórias de quem não pôde aprender a ler”, Catarina Gomes; E com Carmen Cavaco, especialista em Formação de Adultos e investigadora do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.