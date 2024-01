​Quão preconceituosa é a sociedade portuguesa?

Portugal não é um país que se destaca dos níveis médios de preconceito e discriminação que encontramos no resto do mundo. Esta é uma das conclusões do ensaio “Preconceito e Discriminação em Portugal” da autoria de Rui Costa Lopes, agora editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. A realidade nacional apresenta, no entanto, dados e imagens diferenciadas consoante os parâmetros avaliados. Portugal é considerado um dos melhores do mundo na integração de migrantes e onde se registam menos atos violentos por motivação racial. Por outro lado, o país regista ainda elevadas percentagens de inquiridos que partilham de crenças denominadas como racistas e que defendem a diminuição do número de imigrantes.



São convidados Rui Costa Lopes, Psicólogo social, investigador principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa; E Carla Santos, consultora especialista em migrações, Embaixadora da Paz das Nações Unidas, mediadora sociocultural no Centro Nacional de Apoio ao Imigrante e Diretora Executiva da Capacitare.