Podemos confiar nas sondagens?

2024 será o maior ano eleitoral de sempre em todo o mundo. As sondagens ocupam um lugar relevante na dinâmica política e mediática, sobretudo em contexto eleitoral.

No entanto, um estudo pós-eleitoral publicado em 2022 revelou que os portugueses estiveram pouco ou nada atentos às sondagens publicadas durante a campanha eleitoral nas ultimas legislativas. O contraste de resultados entre os estudos publicados antes das eleições e os resultados dos escrutínios oficiais tem provocado debates não apenas em Portugal, como em grandes universos eleitorais como os Estados Unidos ou o Brasil.

Entendemos mal o papel das sondagens no contexto político? Que lições retiraram das experiências nos atos eleitorais mais recentes? Para onde caminha o debate entre especialistas em estudos de opinião pública? Para responder a estas e outras perguntas convidámos Pedro Magalhães, Investigador Coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e Luís Aguiar-Conraria, Presidente da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho.