Pode a Democracia viver sem jornalismo?

No arranque do ano que assinala os 50 anos do 25 de Abril, o jornalismo em Portugal passa por um dos momentos mais delicados da sua história em Democracia. Janeiro traz uma nova greve num dos principais grupos de comunicação social e também a organização do V Congresso dos Jornalistas.

Apesar de declarações públicas sobre a importância do jornalismo para a Democracia, a profissão vive em precariedade, com falta de recursos humanos e financeiros, procurando sobreviver em modelos de negócio marcados pela perda de leitores e dificuldades em ser sustentável num ambiente digital onde corre muita informação falsa. Deve o Estado intervir? O mercado consegue fornecer soluções de investimento em jornalismo plural e livre? E como fica o chamado jornalismo de referência?

São convidados para este debate os jornalistas Bárbara Reis (jornalista do Público, foi Diretora deste jornal entre 2009 e 2016, escreve uma newsletter sobre jornalismo, Livre de Estilo); E Luís Marques (antigo Administrador da Impresa e da RTP, foi Diretor Geral da SIC e antes disso jornalista da SIC e do Expresso, participa no podcast da Renascença, Novas Crónicas da Idade Mídia).