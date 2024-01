O que tem feito a Justiça pela Democracia em Portugal?

Cinco décadas após o 25 de Abril, o acesso a uma justiça célere e eficiente é uma das principais reivindicações dos cidadãos.

Os portugueses estão hoje insatisfeitos com o estado da Democracia no domínio da igualdade perante a lei nos tribunais, de acordo com os últimos dados do European Social Survey relativos a 2022.

Ao fim de 50 anos de Democracia, a percepção de uma justiça lenta, menos cega ou permeável a pressões tem razão de ser em Portugal ? Quais são as conquistas alcançadas pela justiça durante o regime democrático ? Como preparar o sistema de justiça para as próximas décadas da Democracia portuguesa? Oiça aqui as respostas a estas e outras perguntas.