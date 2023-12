​O que fizemos à economia em 50 anos de Democracia?

De 1980 a 2022, Portugal registou 6 recessões e, desde 1977, foi intervencionado pelo FMI por 3 vezes. As cinco décadas de Democracia foram maioritariamente vividas dentro da CEE e depois UE e enquadradas por diversos alargamentos e até uma nova moeda já no novo milénio. No entanto, persistem desigualdades e divergências em relação ao resto da Europa, em resultado de diversas estratégias económicas seguidas ao longo dos anos. O que poderia o país ter feito de diferente ? Que opções se revelaram certas ou erradas? Como podemos projetar as próximas décadas de Portugal em termos económicos?