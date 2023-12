​A ação climática vai no bom caminho?

No fim de mais uma Conferência do Clima, procuram-se balanços sobre os resultados atingidos de forma a responder aos alertas da ciência. As políticas públicas respondem adequadamente aos desafios climáticos globais? Como avaliar a participação do sector privado no esforço de descarbonização das sociedades? Os que protestam na rua têm mesmo razão de queixa?



Convidamos José Eduardo Martins, advogado especializado em questões ambientais, comentador político e ex-Secretário de Estado do Ambiente e Sofia Guedes Vaz, diretora da licenciatura em engenharia do ambiente do campus da Universidade Nova no Cairo, Egito.