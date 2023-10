O que fazer com o Martim Moniz?

A Câmara de Lisboa está prestes a decidir um novo projeto de requalificação do Praça do Martim Moniz em Lisboa. Que lugar ocupa este largo na capital? De que é feita a identidade deste lugar cruzado por gentes de tantas proveniências? O jornalista José Ferreira Fernandes vem ao “Da Capa à Contracapa” falar sobre o seu retrato “Martim Moniz, como o desentalar e passar a admirar” em conversa com o geógrafo João Seixas, da Universidade Nova de Lisboa.