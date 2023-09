A desertificação está para ficar nos nossos solos?

As alterações climáticas, a agricultura intensiva e falta de disponibilidade de água são três fatores que contribuem para solos mais pobres e áridos.



Estamos a degradar perigosamente os nossos recursos? Que políticas e intervenções são necessárias para inverter esta situação?

Estes são os temas do programa "Da Capa à Contracapa" desta semana, com a geógrafa Maria José Roxo, professora catedrática da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, autora do ensaio “Desertificação em Portugal”; e com Ana Marta Paz, engenheira do ambiente, técnica superior no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária.

O “Da Capa à Contracapa” é uma parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para ouvir quarta-feira às 23h15 na Edição da Noite da Renascença ou em podcast nas plataformas habituais.