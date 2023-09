De que rumo precisa a Educação em Portugal?

No arranque de mais um ano letivo, impõe- se o debate sobre o sistema educativo. Como lidar com a falta de professores? Que políticas poderão reforçar os recursos e as aprendizagens na educação? O debate parte do ensaio “Economia da Educação - Um olhar sobre o sistema de ensino português “ com a participação do autor, Pedro Freitas, investigador na NOVA SBE, e Miguel Herdade, Director associado do Ambition Institute em Londres, cidade onde é governador de uma escola primária pública.

O “Da Capa à Contracapa” é uma parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para ouvir terça-feira às 23h15 na Edição da Noite da Renascença ou em podcast nas plataformas habituais.