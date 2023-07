Envelhecer com pouca saúde é uma fatalidade em Portugal?

No dia Mundial da População vamos olhar para os números dos que têm 65 ou mais anos. Portugal é o quinto país da União Europeia onde os mais velhos percecionam pior o seu estado de saúde. Com que apoios e expectativas vive esta população? Será possível envelhecer de outra forma em Portugal?

Para fazer o retrato da realidade da população sénior em Portugal o debate conta com Alda Botelho Azevedo, demógrafa, investigadora do ICS/ UL e Carmen Garcia, enfermeira e escritora, com experiência profissional junto desta população.