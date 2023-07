A um mês da Jornada Mundial da Juventude que trará milhares de jovens de todo o mundo a Portugal, olhamos para a participação política da Juventude no nosso país. Existe um real desinteresse dos jovens pela Política? Ou as atuais formas de participação política envolvem os jovens? Que lugar têm os jovens no quadro político? E a voz dos jovens é escutada pelos políticos?



Descubra neste programa moderado pelo jornalista José Pedro Frazão.